Neuroloog Toomas Toomsoo: 60+ aastat kestnud õnnelike abielude uuringud on näidanud, et tegu ei ole pelgalt harjumusega

„Aastatuhandeid on inimkond uskunud, et armastus pärineb südamest. See uskumus on talletunud meie keelde, kunsti ja kultuuri. Kuid tänapäevane teadus on teinud põneva avastuse – kõik need südame reaktsioonid on tegelikult aju töö tulemus,“ selgitab Confido sisekliiniku juht, neuroloog prof. Toomas Toomsoo.