FOTOD | Alles räägiti, et kitsad teksad tulevad taas moodi, aga nüüd on neile juba uus konkurent tekkinud

Kes on vähegi moe- ja meelelahutusmaailmas toimuvaga kursis, arvas ilmselt ära, et me räägime alt laienevatest teksapükstest. Jah, lugesid õigesti. See ülimalt nostalgiline, veidi vastuoluline ja juba nullindatel kõrvale heidetud stiil hiilib tagasi moepilti ja just räppar Kendrick Lamari Super Bowl LIX-il esinemine võis olla murdepunkt.