Eesti naise süda vajab hoolt

TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini professor Ruth Kalda ütleb, et Eesti naiste südametervis on viimase kümne aasta jooksul paranenud, kuid võrreldes Põhjamaade või Lääne-Euroopa riikide naistega on meil veel arenguruumi. „Näiteks 2023. aastal oli ägeda südameinfarktiga haiglasse sattunud naisi mõnevõrra vähem kui 2020. aastal. Huvitav on aga see, et vähenemine on toimunud peamiselt vanemate naiste (üle 70aastaste) arvelt, samas kui nooremate naiste seas (40–45aastased) on infarktijuhtumid endiselt muret tekitavalt sagedased.“