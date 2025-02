KUULA | Rea Lest: laval ja kaamera ees kaovad isiklikud mured ja tabud justkui ära

Ma olen väga tänulik selle võimaluse eest teha see esimene nii-öelda kõva kool läbi just nende inimestega. Ma arvan, see aeg ja kogemus on mulle kaasa andnud mingisuguse baasi ja nõudlikkuse selle suhtes, mida ma teen. See pole lihtsalt mingi töö, vaid ma võtan vastutuse selle eest, mida ma teen. Me näitame inimestele saalis täie veendumusega ühte pilti maailmast, millisena ta meile parasjagu tundub. Ja isegi kui sellega kaasneb vastukajana pahameel ja rahulolematus, siis palun vabandust, et see teile ei meeldi ja on võibolla ebamugav, aga meie siiralt usume, et seda on praegu vaja näidata,“ mõtiskleb Rea ning sõnab, et NO99 aeg sisaldas väga palju õppetunde ning oli põnev, võluv, vahel ka raske, aga väga inspireeriv kogemus.