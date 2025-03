Piinavate menstruatsioonidega kimpus naine: lubati, et pärast lapse sündi läheb paremaks, kuid muidugi seda ei juhtunud

„Enne kui pöördusin eriarsti poole, kes kinnitas, et tõenäoliselt on minu terviseprobleemides süüdi endometrioos, olin ma kuulnud peaaegu kõike. Oli jõudnud sinnamaani, et mul tekkisid vaimse tervise probleemid, sest ükski arst ei uskunud mu kaebusi,“ jagab lätlanna Lība. „Pärast operatsiooni ja analüüsitulemuste selgumist nutsin, sest lõpuks oli mu valul põhjus. See polnud ainult mu ettekujutus.“