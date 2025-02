VIDEO | Naine lasi ümber teha oma vanaema pulmakleidi, et seda abielludes kanda. Lõpptulemus vallandas pahameeletormi

„Ma kihlusin oma praeguse abikaasaga 2023. aasta maikuus ja mu tädi pakkus lahkelt seda kleiti ka mulle, et selles abielluda. Ütlesin kohe „jah“, ilma igasuguste kõhklusteta. Ma jumaldan vintage stiili ja väärtustan väga perekondlikke esemeid, mis on pikalt ringluses olnud kallite pereliikmete poolt. Tundus suure auna, et saan ka seda kanda ning oma maitse järgi muuta, endalikumaks,“ kirjeldab Katie pulmakleidi ümbertegemise protsessi algust.

Kleidi ümbertegemine võttis aega ligi aasta. Katie meelest on lõpptulemus täiuslik ja tema pulmapäeval oli naise suurimaks sooviks, et ta tunneks oma lahkunud vanaema kohalolu. „Tundsin oma pulmapäeval, et ta on kohal päikesepaiste kehastusena. Tunnetasin iga keharakuga, et ta on siin,“ täitus Katie suurim soov.