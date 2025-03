„Võtsin oma kollase kohvri ja mõtlesin, mida mul kohe vaja oleks... Riided. Külmkapist veidi toitu…“ Ukrainlanna Anastasiia öö, mis ei lähe iial meelest

23. veebruari õhtu kolm aastat tagasi Kiievis. Ärevus ja erinevad signaalid olid olnud õhus juba ammu. Oli räägitud, et midagi võib ehk varsti juhtuda... 21aastane Nastya veetis toreda õhtu sõpradega ja jutustas hiljem kuni keskööni sõbraga telefonis. „Rääkisime ka ohust ja arutlesime, et see ei saa olla võimalik. Elame ju 21. sajandi Euroopas ja olime kindlad, et vähemalt Kiievisse sõda ei jõua. Mitte keegi ei uskunud seda. Donetskis, jah, seal oli see juba aastaid kestnud…“ Nelja tunni pärast oli Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse alanud.