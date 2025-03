FOTOD | Kevadeks suurepärane inspiratsioon! New Yorgi moenädala tänavastiilist tasub just nüüd šnitti võtta

Moenädala külalised üle maailma on oskuslikult kombineerinud mugavuse ja stiilsuse, luues rõivakombinatsioone, mis on ühtaegu nii pilkupüüdvad kui ka praktilised. Eriti tähelepanuväärne on see, kuidas nad on suutnud miksida moekalt erinevaid kangaid ja stiile - efektsed kasukad kohtuvad tänavatel mugavate teksapükstega ning õhulised kleidid on oskuslikult sobitatud pigem talviseks hooajaks mõeldud saabastega.