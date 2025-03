Naistearst Kai Haldre 40ndates rasestumisest: on üks ainus viis vanusest tulenevat viljakuse langust ületada

„Neljakümnendates eluaastates tabab paljusid inimesi esmakordselt mõte elu lõplikkusest, sellest, et tuleb leppida, et paljusid asju selles elus enam ette ei võta või on saabunud viimane hetk mõne kaaluka eluotsuse tegemiseks,“ kirjutab naistearst Kai Haldre hiljuti ilmunud raamatus „Naise Tervis“.