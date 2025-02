32aastane Karin jäi üha halveneva tervise tõttu tööta: olin pidevas segaduses ja arvasin, et see on mingisugune eksitus

Ühtäkki hakkas ta tundma, et nägemine muutub eriti just autoga sõites puhuti kehvaks. „Tajusin, et vaateväli on pisike, ega suutnud kõike hoomata ja märgata,“ selgitab Karin. Esialgu pani ta selle väsimuse arvele ning peletas häguseid hetki eemale mõtetega, et küllap nii ongi aeg-ajalt normaalne. Liiatigi olid ju kõik viimased kontrollid töötervishoiuarsti juures olnud normis ning kõrvalekaldeid polnud arst ta silmade juures leidnud.

Ometigi otsustas Karin ühel hetkel kindluse mõttes lasta silmaarstil oma silmi põhjalikumalt uurida. Silmakontrollis selgus, et ta silmad on väga kehvas seisus. Arst saatis Karini silmauuringutele, kuid ühelgi neist ei leitud selget põhjust. „Olin pidevas segaduses ning arvasin, et see on mingisugune eksitus,“ meenutab Karin.

Töö polnud enam turvaline

Mõni aeg hiljem müüs Karin auto maha, sest sellega liiklemine hakkas tekitama temas ärevust ja hirmu. Eelmise aasta aprillis määras töötukassa Karinile osalise töövõime.

Nägemine hakkas veel kiiremini halvenema. Kõigest kuu hiljem kaotas ta terviseseisundi tõttu töö tootmisettevõtte CNC-operaatorina. Augustis sai ta aga raske nägemispuude tõttu puuduva töövõime otsuse. „Minu ameti juures oli hea silmanägemine äärmiselt vajalik. Kuna ülemusel ei olnud mulle pakkuda teist tööd, mis oleks vastanud mu muutunud terviseseisundile, pidime kahjuks töölepingu lõpetama. See oli meile mõlemale raske otsus, kuna mulle tõesti väga meeldis mu töö. Paraku ei olnud see enam turvaline,“ selgitab Karin.

Arstid ei tea praeguseni, mis on ta silmade seisundi põhjus. Praegu liigub Karin ringi valge kepi ja päikeseprillidega, et kaitsta silmi ereda valguse eest. Samuti käib ta jätkuvalt uuringutel, et saada selgust, mis silmadega ikkagi toimub.

Elukindlustus võttis suure koorma õlult