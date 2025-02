„Neljanda korruse rõdul seksides andsid rõdupiirded ootamatult järele.“ Valentinipäev ei möödu alati veatult

Koostöös erootikapoega yesyes.ee korraldatud küsitlus kinnitas, et valentinipäev ei möödu alati veatult. „Enne pühi viisime läbi küsitluse, kus inimesed jagasid oma kõige ootamatumaid ja kohati piinlikke lugusid seksiga seotud ebaõnnestumistest. Kõige sagedamini ehk 17% juhtudest tõid vastajad välja, et nad on seksi ajal voodi, tooli või muu mööbli katki teinud. Samuti on purunenud nõud, kukkunud alla kardinapuud, lõhutud voodist on alla kukkunud sülearvuteid või isegi tualetipotte. Üks vastaja jagas eriti hirmutavat lugu – neljanda korruse rõdul seksides andsid rõdupiirded ootamatult järele. Õnneks märkas paar seda õigel ajal ja kõik lõppes hästi,“ rääkis erootikapoe juht Jurijs Ohrimenko.

65% eestlastest plaanib valentinipäeval seksida

Valentinipäev on Eesti elanike seas üsna populaarne – erootikapoe tehtud küsitlusest selgus, et ligi pooled ehk 48% eestlastest tähistavad seda alati, 36% tähistab seda aeg-ajalt, kui on õige meeleolu, 10% ütles, et tähistaks, kui neil oleks keegi, kellega seda teha, ja vaid 5% ütles, et nad ei tähista seda kunagi.

Enamikule on sellel päeval lahutamatuks osaks just intiimsus – 65% vastanutest ütles, et plaanib 14. veebruaril seksida. 29% märkis, et teeb seda võib-olla.

Valentinipäeva kõige ohtlikum ese – küünal

Romantilisel päeval on ehk üheks ohtlikumaks esemeks süütuna näiv küünal. „Inimesed tahavad luua romantilist õhkkonda ning selleks on küünlad väga head. Samas võivad need järelevalveta jäädes põhjustada palju pahandust. Meil on olnud juhtum, kus kirehoo käigus lõi paarike voodikapi peale pandud küünlad ümber ning need süütasid nii kapi kui ka voodilinad. Õnneks suudeti leeke õigel hetkel tähele panna ning need summutada,“ sõnas Azace.

Murtud ribid ja murdunud peenis

Kirehoos lõhutud voodid, kapid ja lauad lähevad koduse varakindlustuse alla. Kindlustusfirma andmed näitavad, et üks levinumaid sõbrapäeva äpardusi ongi just varaline kahju. Veidi teine lugu on aga kehavigastustega, mis on harvemad, kuid üldsegi mitte ebatavalised.

Ühe kindlustusfirma juhtumi puhul läks naisterahvas oma kaaslasega vallatledes nii hoogu, et tagajärjeks oli kaks murdunud ribi. Sarnaseid juhtumeid on olnud mitmeid. Ühel naisel kukkus köögis seksides lõikelaud pähe ning arvukalt on toimunud kukkumisi ja venitusi. Kuid ka meesterahvad pole vigastustest pääsenud. Leedus tuli kindlustusel lahendada olukorda, kus mees kukkus seksi ajal katuselt alla. Meestes tekitab ilmselt tahtmatuid valuaistinguid juhtum, kus kindlustusfirmale anti teada seksi käigus nii-öelda murdunud peenisest. Üks laekunud reisikindlustuse juhtum tegeles eriti delikaatse teemaga – ärireisi käigus vajas meesterahva peenis hammustuse tõttu õmbluseid.