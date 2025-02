Näitleja Ene Rämmeld meenutab esmakohtumist lahkunud abikaasaga: sellest esimesest kohtumisest jäimegi päevapealt kokku

2018. aastal Eesti Naisele antud intervjuus rääkis Ene Rämmeld ka armastuse suurimast õppetunnist. „Kui filmiti „Libahunti“, majutati meid Kanepi inimeste kodudes ja öösel jooksin üle põllu Evald Hermaküla juurde raadiot kuulama. Oli aasta 1968 ja üliõpilasrahutused Pariisis huvitasid meid väga. Peremees Volli ei uskunud, et istume Evaldiga niisama koos. Tema mängis Evaldi ukse taga viiulit ja laulis: „Miks elus on alati nõnda, et üks armastab ühte ja teine teist ja see, keda armastad sina, see armastab kindlasti teist…ˮ Olingi Evaldisse väga armunud, aga Tallinnas ootas mu mees ja Evaldit tema naine, kes pidi varsti sünnitama.