Isa surma järel mitme miljonilise käibega ettevõtte pärinud Liina Vettik: paari-kolme aastaga oli kõik läinud

Aga mis üldse on enesekindlus? Liina selgitab lihtsustatult: „Tugev sisemine turvatunne, mis loob baasi selleks, et julgeksid võtta riske ning usaldada iseennast. Ja teha neid otsuseid, mis on sinu jaoks kõige teenivamad ja olulisemad.“ Küll aga on vaks vahet, kust see enesekindlus tuleb ja kas see on egopõhine või rahulik enesekindlus. „Ma olen tulnud nõudliku isa käe alt ja ta õpetas mind alati, et sa pead teadma, mida tahad ja selle järgi minema, isegi kui kardad. See ongi egopõhine enesekindlus – tõmbad end õhku täis ja lähed ja teed! Ületad kõik raskused tahtejõu pealt,“ kirjeldab Liina.