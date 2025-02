ARHIIVIST | Ingrid ja Arnold Rüütel: katsume omalt poolt mõelda, mida saaksime teha oma rahva ja riigi heaks. Kui see on vastastikune, siis see toimib!

Ingrid Rüütel on elupõlise folkloristina uurinud süvitsi eesti rahva olemust, hinge ja kogu seda minevikupärandit, mis meid ajaloos rahvusena esile toonud ja tänasesse päeva kandnud. Rüütlitel on olnud harvaesinev võimalus olla Eesti lähiajaloo sõlmpunktides, tegutseda ja kaasa rääkida asjades, mis võib-olla jäävad meid mõjutama veel pikkadeks aastateks. Nad tõdevad, et oleme jälle jõudnud täiesti uude olukorda ning tuleks hakata mõtlema, kuidas käituda edaspidi, arvestades seda, mis maailmas toimub.