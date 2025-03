„Päris paljudel inimestel on veel kodus meie müüdud plaate ja need vinüülid on praegu juba väärtus.“ Äri ajamine 1990ndatel

Eredamalt meenub Kägule praegu, kuidas ta juba enne Berliini müüri langemist, mis juhtus novembris 1989, juhuslikult avastas, et ka Nõukogude kodanikud võivad vabalt Lääne-Berliinis käia. „Käisime kolmekesi haridusministeerumi kutsega Lääne-Saksamaal. See oli juba enne seda, kui kantsler Helmut Kohl ja peasekretär Mihhail Gorbatšov alustasid läbirääkimisi, mis viisid Saksamaa ühendamiseni. Nädal aega liikusime seal ja siis sõitsime rongiga Frankfurdi poolt üle piiri ning tõdesime lõpuks, et ei ole tahtmist Ida-Berliinis olla. Mõtlesime, et kas meid lastaks jälle üle piiri Lääne-Berliini? Läksime ja lastigi jälle üle. Proovisime mitu korda järjest. Ei mingeid probleeme.“

Mitmendat aastat Itaalias elav ettevõtja Raimo Kägu nendib täna, et valuutavahetusäri on lihtsalt üks seik tema elust, mida ta väga ei viitsi enam meenutada. Ta ütleb, et hiljem, kui info levis, läksid mahud väga suureks, aga tema tegi oma vahetused ära, teenis algkapitali ja läks eluga edasi.

Ulatuslikuma valuutavahetuse käivitamise üks nüansse oli see, et Nõukogude Liidus kuulutati Ida-Saksa margad kehtetuks, kuid paljudel asutustel jäi pangaarvetele markades suuri summasid. Pärast Berliini müüri langemist kehtis aga Ida-Saksa mark veel pool aastat. Nutikad ärimehed ostsid üle kogu Nõukogude Liidu rublade eest odavalt Ida-Saksa markasid kokku ja vahetasid need Saksa markade vastu. Kaua see pidu muidugi ei kestnud. Kes asja varem ära jagas, teenis rohkem. Nad olid tavalised inimesed Nõukogude Liidust, kellel ei olnud mingit varandust, aga kes pärast mitmekordset rahavahetamist Lääne-Saksamaal avastasid, et on jõukad inimesed.

Tišler rääkis, et mingil ajal käis ta niimoodi Saksamaal paar-kolm korda kuus. Mainitud mehed said turismigruppe moodustada tänu tööle EUE keskstaabis, kust saadeti ka Ida-Saksamaale maleva-rühmasid ja tekkisid sidemed.

Palju võlgnevusi ja seejärel laipu kaasa toonud ning peamiselt sularaha eest käinud mastaapsest metalliärist me selles loos rääkima ei hakka. Sellele ajajärgule ongi iseloomulik, et spekuleerimine ja kiire kasusaamine kulgesid paralleelselt päris ettevõtlusega.

„Päevad, mis ajasid segadusse“ on selles mõttes dokumentaalne, et tollal sai jõukalt ja ilma tööl käimata elada ka metsa varastades. Eriti kaval oli varastada juba platsile ladustatud ümarpalke, siis jäi puude langetamise vaev ära.

1990-ndate ärimaailm on jõudnud mitmel moel ka ekraanile. Triin Ruumeti filmis „Päevad, mis ajasid segadusse“ nägime metsavargusi ja organiseeritud kuritegevust, sarjas „Pank“ aga pangandusmaailma. Kümned tollal asutatud pangad läks pankrotti ja inimesed kaotasid ka elusid, samas näiteks Eesti Ühispank (SEB) ja Hansapank (Swedbank) said vägevateks.

Tol ammusel reisil käisid nad Lääne-Berliinis ka Eesti saatkonna juures ja neile avaldas muljet, et saatkonna majast olid küll puud läbi kasvanud, aga see justkui ootas oma aega ning seda polnud kellelegi ära antud, näiteks Nõukogude Liidule.

Kägu täiendab, et Lääne-Saksamaal vahetati kogu aeg kõiki valuutasid: Jugoslaavia raha, Tšehhoslovakkia raha, Ungari raha ja ka Ida-Saksamaa raha. Ainult Nõukogude rubla ei vahetatud. Lääne-Saksamaale said omakorda minna kõigi riikide kodanikud, välja arvatud Ida-Saksamaa kodanikud. Siin oli vaja vaid Nõukogude Liidust väljasõiduluba. „Löödi paberile pitsat peale, et võid riigist välja sõita, ja kui olid vanglast välja saanud, siis teised sind enam ei passinud. Lääne poole minekuks näitasid lihtsalt passi ja oligi kõik. Ja võisid raha vahetada. Kodus ju keegi ei teadnud, et see nii lihtsalt käib. Seal oli nüansse, mis ma õppisin ära esimese veerandtunniga. Selle infoga tulime Eestisse, aga kõigile me muidugi seda ei rääkinud.“

Käibemaksukohuslaseks registreeriti firma nii, et maksuametnik kirjutas kehva paberi peale käsitsi, mis kuupäevast on firma registreeritud käibemaksukohuslaseks ning pani allkirja ja pitsati. Raidam mäletab, et tema käis Tallinna maksuametis, mis asus kunagises Kalinini rajooni partei- ja komsomolikomitee majas Kalma sauna vastas. Nüüd on seal majas korterid.

Näiteks 1993. aasta 2. juuli arve näitab, et Peterburist on ostetud 1530 Pink Floydi plaati 427 000 rubla eest. Vanade arveblankettide peal on linna nimena veel Leningrad, kuigi see muudeti juba 1991. aasta septembris. 1994. aasta 22. aprilli arve näitab, et keskuselt Antrop on ostetud 8000 heliplaati 8300 Saksa marga eest.

„1990-ndatel oli palju kõmulisi spordiklubide juhtide mõrvu ja jäähoki- või jalgpalliklubide juhte ei tapetud järjest mitte seetõttu, et meeskonnad halvasti mängisid, vaid sellepärast, et nende varjus käis väga tõsine ja riskantne äri. Meie äri osutus aga täiesti riskivabaks ja väga tulusaks. Me tõime Eestisse vähemalt sada tuhat vinüülplaati, nii et kõik plaadipoed olid neid täis. The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Nazareth, Uriah Heep, ABBA, Smokie jne,“ räägib Raidam ja tunnistab, et kasumid olid algul kümnetes, lõpuks sadades protsentides.

Raidam ütleb kohe, et heliplaadiäri oli täiesti müstiline tegevus, sest heliplaate tootis Peterburi luteri kiriku ettevõte Antrop, mida nimetati produktsioonikeskuseks. Miks kiriku ettevõte? Sellepärast, et perestroika lõppfaasis ja NSV Liidu lagunemise ajal oli kolm organisatsiooni, mille ettevõtlus oli maksuvaba: komsomol, spordiühingud ja kirikud.

Alustame plaadiärist, kus Raivo oli nüüdseks meie seast lahkunud Vitali äripartner nagu mujalgi. Raivo ja Vitali olid koos EÜE Moldaavia 1981. aasta rühmas. (1990-ndatele oli tüüpiline, et malevategelastest said ettevõtjad.)

Zinitšenko ja Raidami ettevõte tegeles vinüülikaubandusega nii rublaajal kui ka pärast krooni tulekut. Eriti suure kasumiga oli plaadimüük pärast rahareformi, kui kroon muutus püsivaks valuutaks, aga rubla kukkus kogu aeg edasi. Eesti kroon oli isegi nii kõva valuuta, et kui Tallinna rong saabus Peterburi, siis täitus perroon rahavahetajatega, kes tahtsid rublade eest osta Eesti kroone. Alguses oli kurss 1:10, aga üsna kiiresti 1:12, 1:15 ja 1:20. Mis tähendas, et niigi tulus plaadiäri oli muutunud veel kaks korda tulusamaks. Raidam meenutab, et üldiselt nad ostsid hulgilaost plaadid, aga kõike seal ei jätkunud ja Vitali ostis ka Peterburi poodidest plaate kokku.

Plaadiäri käis seni, kuni turu vallutasid vinüülide asemel CD-d ja riik hakkas looma autoritasude kogumise susteemi. Viimase partii vinüülplaate tõid sõbrad Peterburist Eestisse müüki 1994. aasta novembris.

„Ma usun, et päris paljudel inimestel on veel kodus meie müüdud plaate ja need vinüülid on praegu juba väärtus. Mitu kasti tõime Eestisse ka Gunnar Grapsi plaati „Põlemine“, osa alles jäetud plate kinkisin 2001. aastal Gunnarile tema 50. sünnipäevaks,“ meenutab Raidam.

Tolleaegse kirikule kuulunud firma juht on Raidami Facebooki-sõber, alles hiljuti meenutasid nad seda äri ning mees küsis, kas Raivol on sellest ajast ka mingeid dokumente alles. Raidam sai vastata, et pabereid on alles päris palju.

OLÜMPIA HOTELLI MÖÖBLIGA HOSTEL

Malevasõprade Vitali ja Raivo teine äri oli samuti kummaline. Erastatud Olümpia hotelli hakati juba enne rahareformi renoveerima ja kogu senine tubade sisustus pandi müüki. „Olümpia kuulus küll linnale, aga olemuselt oli Inturisti hotell. Mööbel ja Soome Arabia santehnika olid tolle aja kohta väga kvaliteetsed. Mul on nimekiri ka alles, mis sinna kõik kuulus: voodid, tugitoolid, toolid, WC-potid, kraanikausid, telerid Elektron,“ loetleb Raidam.