Suhtenõu neile, kel kodus palju konflikte. „Naine valib, kas teeb ise või ütleb mehele, muidu tehakse topelt ja tekib tüli.“

„Vastutav isik“ ei peagi kõike ise tegema, peab lihtsalt läbi rääkima, kes mida teeb. Vabalt võib kokku leppida, et mähkmete vahetamisega tegeleb mees, alati kui kodus on. Või näiteks on mehe ülesanne osta kõik beebile vajalikud asjad: mähkmed, toidud jne. Kõik on kokkuleppe küsimus. Lihtsalt räägi inimesega.“