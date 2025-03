Mehed polegi enam vajalikud? Põhjused, miks paljud naised on üksinda õnnelikumad (ja ei kavatsegi suhet luua)

Aeg, kui abielu oli elueesmärk ning naised ohverdasid oma õnne iganenud ootuste nimel, on möödas. Tänapäeval mõistavad paljud naised, et nad on üksinda õnnelikumad, tervemad ja täisväärtuslikumad. Olgu see vabadus, eneseavastamine või meelerahu – vallalise elu eelised kaaluvad enamasti suhtest tuleneva stressi üles. Kui oled kunagi mõelnud, miks nii paljud naised valivad teadlikult üksiolemise, siis siin on seitse võimalikku põhjust.