Hakkame sättima! Kelmikad valentinipäeva ideed, mis ei nõua sinult rahalist valmisolekut

„Ühel argisel hommikul on ju juba imeline, kui kohv tuuakse voodisse mõnusa musimopsuga. Miks mitte alustada valentinipäeval lihtsat ja toredat traditsiooni, kus sa viid oma kallimale sooja joogi voodisse ja teed ta hommiku rõõmsaks armsa musiga? Kaaslane oleks kindlasti ka sillas, kui see traditsioon ei piirduks ainult valentinipäevaga.

„See kõlab nii klišeelikult, aga palun laula oma kaaslasele serenaadi. Mis siis, kui elevant on kõrva peale astunud. Mis siis, kui see on täiesti sinu mugavustsoonist väljas. Alusta oma hommikut kauni lauluga enda kaaslasele ja isegi kui see lõppeb sellega, et te mõlemad kõht kõveras naerate, on teie hommik alanud nii positiivsel noodil.“