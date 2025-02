Inspireeriv! Edinburghi hertsog prints Edward avaldab oma enam kui 25 aastat kestnud abielu saladuse

„See on tõsi,“ kinnitab krahvinna Sophie, kes kirjeldab, et lisaks sõprusele on neid aastaid ühendanud neile mõlemale omane viis asjadele huumoriga läheneda. „Alati peab palju nalja saama! Eriti siis, kui olete koos reisil ja kunagi ei tea, mis järgmisena juhtub.“

Nepali külastuse ajal käis kuninglik paar ka rahvuspargis, kuhu nad istutasid magnooliapuu, mis hakkab kasvama vaid mõne meetri kaugusel puust, mille istutasid lahkunud kuninganna Elizabeth II ja prints Philip 1986. aastal. Tegemist on kuningliku traditsiooniga, mille kohta sõnas prints Edward, et põnev on järgida pikka pereliikmete külastuste rada.

Sophie, kes armastab sõbralikku konkurentsi, märkis, et tema ja ta abikaasa armastavad aeg-ajalt kontrollida, kuidas nende aastate jooksul istutatud puudel läheb, naljatades: „Meil on väike omavaheline konkurents, et kui me puu istutame, siis kelle oma kasvab aastate jooksul kiiremini.

Enam kui 25 aastat abielu Prints Edward kuulutas oma kihlust Sophie Rhys-Jonesiga 9. jaanuaril 1999. aastal. Sophie töötas tema enda firmas suhtekorraldajana. Laulatus toimus 19. juunil 1999. aastal St. George’i kabelis Windsoris ning sellega lõhuti traditsiooni kuninglike abielude sõlmimisest Westminster Abbeys. Pulmapäeval andis kuninganna talle tiitlid „Wessexi krahv“ ja „Severni vikont“; mis oli traditsiooni murdmine, kuna tavaliselt olid suverääni pojad hertsogid. Wessexi krahvi tiitel oli samuti ebatavaline. Allikas: Wikipedia