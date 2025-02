„Nii meestel kui naistel võib olla raskem orgasmi saavutada.“ Igapäevased harjumused, mis võivad teie seksuaalelu tuksi keerata

Suhte- ja seksuaalelu ekspert Amy Williams nendib PureWow portalis, et paarid tulevad tema juurde vastuvõtule, olles mures oma seksuaalelu pärast, ja on sageli üllatunud, kui terapeut suunab vestluse nende igapäevaste harjumuste juurde. „Tõsiasi on, et see, et mis toimub väljaspool magamistuba, mõjutab otseselt seda, mis toimub magamistoas,“ selgitab ta.