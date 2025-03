HEA TÜDRUK | Anu Saagim: naine võib ju rikka mehega koos olla, aga ega ta ise siis rikas ole

„Nad lihtsalt ei eputa oma varandusega terve ilmarahva ees,“ on ka Piret nõus. „Täpselt nii, neil ei ole vajadust oma jõukust eksponeerida,“ ütleb Anu. „Samas, tark inimene teab, et kullasäraga kaasneb alati ka soovimatu tähelepanu. Paljud miljardärid eelistavad hoida madalat profiili, et kaitsta näiteks ennast ja oma perekonda.“