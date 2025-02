Räägi kaasa: lugejate tagasiside

Facebookis: ajakirieestinaine

Mul ühetoaline korter ja paraku eriti kehva planeeringuga. Polekski võimalust mingit sodi ja träni korjata. On vaid see, milleta ei saa + kaks-kolm ilueset ja KÕIK. Kui ostan uue kleidi ja selgub, et kanda on seda ebamugav, siis head aega, mis tast veel kapis hoida?! Pluss see, et ma mõtlen siiski juba lastele ja lastelastele, et pärast mind oleks neil võimalikult lebo! Brita

Ma juba nii palju suudan, et enam tolmu koguvaid nipsasjakesi ei osta, pigem meeldivadki tühjad riiulid. „Vähem on rohkem“ öeldakse, ja selles on oma iva. Mida ma ära ei suuda anda ega visata, on raamatud. Head tolmukogujad tegelikult, aga… See kiiks tuleb lapsepõlvest, kus vanematel oli maast laeni raamaturiiul. Mare