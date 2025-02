Sooduspakkumiste ajalugu ja tänapäev: kuidas tarbijana võita?

Ostupühad on muutunud tarbimishulluseks

Nii nagu musta reede kampaania puhul, mis on muutunud pigem ühe päeva asemel nädalapikkuseks ostuhulluseks, leiab ka Eestist palju perioodilisi ostupühi. Vanim Eestis toimuv ostukampaania on Stockmanni Hullud Päevad, mis said alguse 1997. aastal. Eestisse jõudis see üle mere Soome Stockmanni kaubamajadest, kus Hullude Päevade traditsioon on veel pikem – naabrite juures toimusid need esimest korda aastal 1960.