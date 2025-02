„Ega siis ei ole ka põhjust imestada, miks vanaduses üksi ollakse ja lapsed oma „kvaliteetaega“ kuskil mujal mööda saadavad.“ Eesti Naise lugejate mõtted laste kasvatamisest

Ausalt, lapsed pole koorem, kui ma saan tasakaalustada ennast liikumise ja vaimse stimulatsiooniga. Lastevaba aega ei pea ju sõnastama kui lastest puhkamist, vaid vahepeal enese aku laadimist. Lapsed õpivad samamoodi oma enda aega ju võtma. Kuni siis see koos oldud aeg ongi päriselt koos. Tundub, et teema on pigem selles, et mõnedes peredes ei viitsita lastega tegeleda, mitte, et vahepeal omi asju aetakse,“ arutleb üks meie lugeja.