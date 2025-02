„Sündides suguvõsa esimese tütrena oli mul segadus suur: kas olla naine või mees?“ Maire Aunaste 71 aastat võitlust

Märts ja naistepäev ja kevade algus on kohe käes. Pimedusest välja roomamise aeg, vähemalt eestlaste jaoks. Ma ise ei tee sellest erilist numbrit, sest armastan nii pimedust kui ka vihma. Lumi jääb pingerea lõppu – vist sellepärast, et olen eluaeg ennast nii madalalt hinnanud ning pimedal ajal on olnud ennast lihtsam peita. Olen olnud eluaeg pigem erak kui avalikkust nautiv tegelane. Nendel mõnedel kuudel Kroonika peatoimetajana oli mulle kõige raskem ülesanne minna üritustele, kus pidi olema lihtsalt kohal ja ilus.