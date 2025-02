Kadi meenutus valentinipäeva eel: hullemat käitumist ei oska ette kujutada. Olgu see hoiatuseks kõigile meestele

Enne valentinipäeva tasub välja uurida, kui oluline see päev sinu kallima jaoks on.

Selsamal õhtul olin üksinda kodus. Tolleaegne elukaaslane oli oma uhke jutuga võitnud enda poole ka mõned teised meessõbrad, kellega nad läksid välja õlut jooma. Mis kogu selle loo juures eriti masendav on, on tõdemus, et ükskõik kui palju ma sellele ajale tagasi ka ei mõtleks, ma ei suuda meenutada ühtegi märki, mis oleks viidanud sellele, et ma saan valentinipäeval nii imeliku suhtumise osaliseks.