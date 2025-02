Eda-Liis Kann suhtest abikaasa Haldo Oravasega: see polnud armastus esimesest silmapilgust

Haldo on läbi pikkade aastate olnud oma naise kõrval ja kohal, kui seda vaja, näiteks aitab vajadusel isegi sõnu ritta seada, kaamera käsitsemisest rääkimata.

Suurimaks kujundajaks lapsepõlv

Eda-Liisi tee glamuurini on täis hulljulgeid otsuseid ja jalgu alt viivaid kannapöördeid, kus suur tunne südames oli ainuke küte ja kindlustunne. Ta on julgenud elada ebaeestlaslikku kirega. „Minu suurimaks kujundajaks on olnud lapsepõlv,“ tunnistas ta 2021. aastal Eesti Naise taskuhäälingus „Iga naine on lugu“. Kasvasin koos nelja õega, meil ei olnud peres kunagi autot, aga meie maailm oli nii suur. Minu vanemad andsid mind tihti sugulaste hoolde ja see avardas minu maailma juba tüdrukuna: et maailm ei ole pisike koht, vaid värviline, mitmetahuline, siiruviiruline ja seda avastada on põnev. Ja loomulikult minu isa, ta on maailma parim. Kui ema oli praktiline, sest viie tütre eest tuli hoolitseda – ja täna ma mõistan, et see on meeletu töö –, siis isa oskas alati mulle parimad präänikud tuua. Ta teadis täpselt, mis oli mu südamesoov.“

Eda-Liis tunnistab, ta soovib olla emana samasugune: kasvatada lapsed iseseisvaks ja kahe jalaga maa peal olevateks naisteks, kes ei takerduks ühiskonna normidesse, vaid oskaksid ja tahaksid ise oma maailma luua. „Miks keelata lapsi keelamise pärast…?“ küsib ta. „Ma püüan seda vältida, aga see ei tähenda, et ma hommikust õhtuni ei keelaks neid. (Naerab.)“

Et olla hea ema, on talle oluline leida tasakaal emarolli ja iseenda vajaduste vahel. „Mäletan, et meil tuli suuski jagada ja loobusin suuskadest tütre kasuks,“ jutustab ta. „Jooksin terve Pirita ilusa suusaraja tema kõrval ja innustasin teda. See oli äge, aga mina...? Õhtul võtsin oma aja, panin suusad alla ja sõitsin need seitse kilomeetrit ka ise ära. Aga kus ma sõitsin? Ikka kodu kõrval Merivälja pargis: vihtusin 500meetriseid väikeseid ringe, kuni sain seitse kilomeetrit täis. See on emaks olemise kunst.“

Eda-Liisi kolleegid ütlevad, et tal on seitse nägu. Naerdes tunnistab ta: „Eks see India muutis mind hipsteriks. Soovisin järgida oma armastatu teed ning luua kodu sinna. Näha elu primitiivset poolt, see annab oskuse hinnata oma elu. Armastus on kõik. Armastus on midagi, mida ma pean ise õppima, sest meie lapsepõlves seda ei öeldud. Toit oli laual ja see tähendaski, et ema sind armastas.“