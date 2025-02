REPLIIK | Katri Teller: kallid käekotid ei ole enam ammu staatuse sümbol

Selleks, et üldse rikkaks saada, soovitab Katri mõelda, miks inimesel selline eesmärk üldse on. „Raha on vahend, ainult raha ei tee kedagi õnnelikuks,“ sõnab ta. „Tänu korras rahaasjadele on võimalik elada paremat elu, teha paremaid valikuid ja olla tervem. Saan täna ärgata, millal soovin, ja enda tervise eest paremini hoolitseda. Minul oli väga tugev soov olla oma otsustes vaba ja elada südame väärtuste järgi. Mitte täita kellegi teise unistusi oli minu jaoks piisavalt tugev ajend, et hakkasin pingutama.“