Mari Kalkun: oleme rikkad, kuni meil avaldatakse järjepidevalt raamatuid omas keeles

„Oma keel on mulle loometee algusest peale olnud ülimalt oluline. Kui mulle tehti ettepanek raamatu aasta puhul esmakordselt luua muusikat elava klassiku Hando Runneli sõnadele, haarasin sellest võimalusest kohe kinni. See on tugev tekst ja laulusõnades köitis minu tähelepanu pilli-imitatsioone meenutav puhkpillilik „tulu-lulu“ motiiv. See omakorda andis tõuke kutsuda külalisena loosse Maria Faust, kelle väljendusrikas saksofonimäng lisas loole palju kõlavärvi ja karakterit. Seega – see minu esimene koostöö nii Runneli kui Faustiga“, kõneleb Kalkun.

Muusik lisab, et tema jaoks on kirjandus hinge toit ja omakeelne luule laulude inspiratsiooniallikas. „Öeldakse, et meie keel on laulev ja mõned luuletused hakkavadki kohe justkui laulma. Me oleme rikkad, kuni meil avaldatakse järjepidevalt raamatuid omas keeles – eesti keeles, võru keeles. Kes tähelepanelikult laulu kuulab, leiab ka selle lõpust kodeeritud sõnumi. Soovin eesti raamatuile ja kirjandusele palju lugejaid, olgu see laul väike meeldetuletus“, räägib Mari.

Kuula värsket lugu „Kiri algab“ siit.

„Tänavuse Eesti Raamatu Aastaga tähistame eestikeelse trükisõna ja kirjakeele 500. sünnipäeva, kuid meie kultuuris, mida me omakeelne raamat on hoidnud ja kujundanud, on luule ja laul tugevalt põimunud ning seetõttu on raamatuaasta toimkonnal väga hea meel, et see põiming kõlab ka eesti muusikute loomingus. Raamatuaasta, mis sai alguse 30. jaanuaril ning kestab kuni 2026. aasta 14. märtsini, toob kaasa rohkelt sündmusi, näitusi ja muid ettevõtmisi ning loodetavasti veel palju värsket loomingut, mis on inspireeritud meie raamatu suurest sünnipäevast,“ leiab Eesti Raamatu Aasta peakorraldaja, Eesti Kirjanduse Seltsi tegevjuht Marja Unt.