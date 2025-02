FOTOD | Neljapäeval toimus Maria Mägi-Rohmetsa ja Indrek Rohtmetsa uue raamatu pidulik esitlus

„See raamat on meie Aafrika essents,“ kirjeldavad autorid ise värsket teost. „Meis süvenes hoiak, mida on väljendanud Washingtoni ülikooli professor David Barash: „Paljude loomade vaimne maailm on väga sarnane inimeste omaga.“ Seda oleme Aafrikas ringi rännates ise kogenud. Samuti oleme kogenud, et kahekesi Mustal Mandril kottpimedas laagrilõkke ääres istudes saab ka teineteise kohta oluliselt rohkem teada kui kodus televiisori ees.“