Nüüd saab poest ka sõpru!

„Värske koeraomanikuna olen alles nüüd märganud, kui palju tegelikult on lähiümbruses koeri. Oma koeraga jalutamas käies näen, et sotsialiseerumine on koera jaoks sama oluline kui inimese jaoks. Ka meie neljajalgsed kaaslased vajavad kedagi, kellega koos mängida ja matku ette võtta,“ räägib Prisma bürooassistent Elina.