Okei või ei? „Naine tahab tähtpäevadeks luksuslikke kinke, aga ise tööl ei käi ja ma niigi pean teda üleval“

Olen 39-aastane mees, töötan korralikul ametikohal ja teenin piisavalt, et meie pere saaks normaalselt hakkama. Minu naine, kellega oleme koos olnud kaheksa aastat, ei ole viimased neli aastat enam tööl käinud. Kui me abiellusime ja oma esimese lapse saime, tundus see otsus mõistlik – ta tahtis kodu eest hoolitseda ja mina olin nõus meie majandusliku poole eest vastutama. Mingil hetkel tundus mulle aga, et ta on muutunud mugavaks ja kaotanud tööle kandideerimiseks vajaliku enesekindluse. Tegelikult on meie elu rahaliselt viimastel aastatel seetõttu ka keerulisem olnud.