35-aastane naine: veel kuus kuud peale lahkuminekut püüdsin oma eksist vabaneda

Lõpuks õnnestus naisel siiski kõikidest kuludest vabaneda ja eksiga probleem ära lahendada. „Nüüd tundub, et olen vaba, ja olen kindel, et temagi tunneb sama,“ ütles ta, kuid lisab, et loodab järgmises tõsises suhtes asju teisiti ajada. „Ideaalis hoiaksin kõik ühised digitaalselt asjad ühes Exceli failis,“ ütles ta. „Tagasi vaadates tundub isegi jabur, et ma seda paremini ei jälginud ega märkinud üles asju, mida tellisime, ja mille peale igakuiselt raha kulutasime.“