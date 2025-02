ARVAMUS | Stella K. Wadowsky lugejaid šokeerinud loost: ühel päeval saab TikToki läbu läbi ja järgneb sajandi suurim pohmell

TikToki mobiilirakendus on saanud paljude purjutajate meeliskohaks, kus demonstreerida oma labasust, juua otse-eetris sedavõrd palju alkoholi, et selle peal võiks sõita reisilaev, ja karjuda oma laste peale. Et selline kuulsus on hullem kui uppuv laev ja võib hävitada kodus kasvava lapse tuleviku, ei pruugi paljudele kohale jõuda.