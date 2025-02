Tasuta melatoniin une jaoks! Vaatame, mida Natural Pharmaceuticalsi kampaania endast kujutab

Melatoniin une jaoks – miks see on seda väärt?

Melatoniin on meie keha poolt looduslikult toodetud hormoon. See vastutab une ja ärkveloleku tsükli reguleerimise eest. Selle tase tõuseb õhtul, valmistades meid uneks, ja langeb hommikul, aidates meil ärgata. Kahjuks väheneb melatoniinitase vanusega – see võib põhjustada unehäireid.

Ei saa magada? Proovi neid võimalusi!

Hea mõte on hoolitseda oma melatoniinitaseme eest enne magamaminekut, sest on harjumusi, mis võivad vähendada selle loomulikku eritumist. Kõigepealt – unehormoonile meeldib pimedus. Seetõttu vältige enne magamaminekut tugevat valgust, eriti nutitelefonide, telerite ja sülearvutite sinist valgust.

Samuti: säilitage regulaarne unegraafik, minnes magama ja tõustes üles samal ajal. Veenduge, et teie magamistuba on vaikne, pime ja jahe. Vältige kofeiini, alkoholi ja rasket sööki enne magamaminekut.

Enne uinumist võtke hetk aega, et rahuneda ja lõõgastuda. Avage lemmikraamat või mediteerige ja laske melatoniinil aeglaselt teid uneks ette valmistada.

Mis eristab Natural Pharmaceuticalsi melatoniini?

Natural Pharmaceuticalsi melatoniin sisaldab 1 mg melatoniini igas tabletis. Uuringud on näidanud, et see on ohutu annus, mis võib parandada une kvaliteeti* ilma kõrvaltoimeid tekitamata**. Tootel on lihtne koostis ja see sobib veganitele ning allergikutele.

Mainimist väärib ka tootmiskoht. Natural Pharmaceuticalsi melatoniini toodetakse Norras. Ettevõte rõhutab oma Norra juuri kui kõrge kvaliteedi garantiid. Lõppude lõpuks on see riik tuntud oma rangete kvaliteedistandardite ja suure keskkonnahoiu poolest.

Kuidas ma saan tasuta melatoniini tellida?

Selleks, et kasutada oma tasuta melatoniini aastapakkumist, minge lihtsalt aadressile www.melatoniintasuta.ee ja täitke kolme minutiga lihtne ankeet. See sisaldab põhilisi aadressiandmeid, mida ettevõte vajab tasuta tellimuse saatmiseks. Ainus kulu tellijale on postikulu ja see on vaid 2,99 eurot.