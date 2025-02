„Mina ei poolda lauset, et kellel on suurem sissetulek, see otsustab.“ Pilguheit lugejate rahakotti: sinu ja minu või meie raha?

On ka inimesi, kes väidavad, et raha toob tüli ja viib peresid laiali. Üks lugeja ei taha uskuda rahatarkade juttu, tema hinnangul on eksperdid liiast. Iga pere otsustab ise, kuidas raha planeerida ja kes teenib peres rohkem. „Mina pole kunagi pooldanud lauset, et kellel on suurem sissetulek, see otsustab. Ma isegi ei mõista sellist suhtumist. Peres peab olema ikka kõik ühine, olenemata panusest. See on muidugi väga suhteline asi ja raha on see, mis on paljude perede tülide põhjuseks. Mina ja abikaasa pole kunagi raha pärast tülitsenud, kuigi oli tema see, kes suurema sissetuleku koju tõi. Toob ka praegu.