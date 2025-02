Ylle Rajasaar: kui midagi juhtub, siis just reedel. Oh õõva, kõik mattub (vaimu)pimedusse ja elu jääb seisma

Kui elekter jääb alles, käitu nagu tavaliselt. Tarbi elektrit mõistlikult ehk isegi reservatsioonidega, sest üks ümberhäälestumise kaasnähe on kallim elektrihind – segadust on alguses parasjagu, ei tasu arvata, et pärast üleminekut elektrit tasuta saab.

Hoia neid, kes väetimad. Olgu nad vanad või noored, lapsed või vanavanemad – võta vastutus ja aita neid. Nõrgemate alla käivad ka pudulojused ja lemmikloomad. Mõtle läbi, kuidas nende elu mugavaks teha.

Tangi auto kütusepaak täis. Lae elektriauto aku. Käi Riias või Helsingis ja tangi vesinikupaagid piripardani. Kui Helsingis oled, siis võta hotell ja veeda tore nädalavahetus.

Vaata, et kõigil on olemas vajalikud ravimid ja koduapteek kaasajastatud. Sinepipulber, islandi käokuld, kehatermomeeter, villased sokid ja inhalaator on ka abiks – (vaimu)pimeduse saabudes tulevad kohe ka külm, nälg ja koleviirused, mida peab hakkama ravima. Tõsi, ravi saab teha ainult siis kui süütad lõkke (õues) või sul on pliit. Ja inhalaatori asemel saab teha kartuliauru.

Mitte riknev toit on abiks. Selline, mida saab kohe süüa, ei pea keetma ja soojendama. Vobla teeb januseks, alksi ei soovita. Joogivett ja pesuvett võiks varuda. Tegelikult ei juhtu suurt midagi kui mõni päev vähemaga läbi ajada, kui kaalul on patareid sees, siis näitab see 3-4 päeva pärast palju ilusamaid numbreid.

Esmatarbeasjad: seep, hambapasta, hügieenitarbed on okei varuda. Toasooja veega saab pesta, julgemad hõõruvad lumega ning mõni eriti julge otsib veekogu, kus end üleni märjaks kasta. Jõkke, järve ja merre seepi ja šampooni ei paneks, sest keegi teine ilmselt joob te pesuvett. Iiiuuu!

Küttepuud on kuivad, eks. Lõket oskate ka teha. Magamiskott ja matkatarbed on valmis. Sellest tuleb üks maruliselt tore nädalavahetus, RMK lõkke- ja majutusplatsidel käib laulupidu. Seks puhuks on mõistlik osta vorsti ja muud manti, mida lõkkel küpsetada.

Mobiilid, akupangad, akudel töötavad tööriistad – korda ja ära laadida. Patareidega raadio on abiks, autoraadio peaks töötama. Autosse labidas ja köis ja muu vajalik, sest enamasti käivad katastroofid karjakaupa ja kindlasti on oodata mega lumetormi võimidagi. Labidas on abiks ka ussikeste kaevamisel, kala püüdmiseks. Viimane tegevus vajab muidugi püügiluba ja kalapüügivahendeid.

Raha. Raha on vaja. Sularaha. Kasvõi natukene. Küsige lastelt kui omal ei ole. Kui on laskunud (vaimu)pimedus, siis pangaautomaadid ei tööta ja suured poed on ka kinni, aga külavahel keegi mune ikka müüb ja ehk lüpstakse ka lehma. Elu läheb lõpuks edasi ju ja selleks on kindlasti vaja sularaha.

Tervisehädade korral ei tasu matuste korraldamisega kiirustada: haiglatel on elekter duubeldatud ja need toimivad. Ka pääste ja kiirabi ning politsei liiguvad. Ja telefoniside loodetavasti pole maas. Kui siiski on jama, aitab hädast vana hea pioneeritelefon või pudelipost.

Meenutage endale, et te pole maailmas üksi. On naabrid, sõbrad, kauged ja lähemad sugulased. Suhelge nendega. Kui te seda varem ei ole teinud, siis on pimedas ja käsikaudu muidugi pisut hilja alustada, aga proovima peab.