HEA TÜDRUK | Stuudios on maskuliinset energiat! Anu ja Piret meestega toidust, seksist ja erootikapoes käimisest

„Kindlasti, üks sõna, mida ma siin mitu päeva olen endale pähe õppinud, on „afrodisiaakum“,“ vastab Tiit. „See pärineb Kreeka mütoloogiast, nimetatud Aphrodite järgi, kes oli armastuse, õnne, ilu, seksuaalsuse ja kõikide selliste asjade jumalanna. Afrodisiaakum on aine või isegi ravim, mille puhul arvatakse, et see mõjutab seksuaalsust, pikendab seksuaalset naudingut ja võimendab potentsi.“