VIDEO | Kosmeetikafirma Dove reklaam toob karmilt esile, miks teismelised tüdrukud sporditegemisest loobuvad

48% neist on eelnevalt kuulnud, et neil pole sportimiseks „sobiv kehaehitus“

30-sekundilises reklaamklipis, mille taustaks mängib Bruce Springsteeni legendaarne laul „Born to Run“, näidatakse teravalt, kuidas suhtumised muutuvad: väikelapse rõõmsatest jooksusammudest saab teismeeas häbitunne, mis paneb tütarlapse jooksmisest loobuma.

Pikaajaline missioon

Dove on alates 2004. aastast tegutsenud ühiskondlike ilustandardite muutmise nimel, vahendab Adweek. Nende haridusprogrammid on jõudnud üle 114 miljoni noore inimeseni 153 riigis. „Keskendudes välimusele võimete asemel, lõhume me tüdrukute enesekindlust,“ ütleb Dove’i Põhja-Ameerika kasvujuht Marcela Melero.