Lugeja mõtted: arvatakse, et lapsed ei saa aru, kui nad on tüliks ja koormaks. Reaalsuses saavad küll

Lapsed tunnevad intuitiivselt ära, kui on vanematele koormaks.

Teised inimesed ju ka teevad/saavad lapsi pragmaatiliste kaalutlustega: siis ehk keegi ulatab klaasi vett, kui vanaks ja väetiks jään? Ehk maksab hooldekodu eestki? Arvatakse, et lapsed ei saa aru, kui nad on tüliks ja segajaks ja koormaks. Saavad. Intuitiivselt tunnevad ära. Aga nemad ei hala ega halise, kui nad vanavanemate või sõprade juurde lükatakse, et isa-ema saaksid seda „oma isiklikku aega“. Kuigi seda aega oleks võinud ju tarvitada enne laste saamist.