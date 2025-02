REPLIIK | Psühholoog ja haridusametnik Aune Valk: bakalaureusekraad pole lõplik haridus

Kahjuks on tööturu tõmme nii tugev ja/või toimetulek nii raske, et näiteks Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe esmakursuslaste hulgas on pea kaks korda enam neid tudengeid, kes mingi koormusega töötavad (49 protsenti) kui neid, kes osalevad mõne üliõpilasorganisatsiooni töös (26 protsenti). Rakenduskõrghariduses on see vahe neljakordne (80 protsenti vs 20 protsenti) töötavate üliõpilaste kasuks.“

Valk sõnab, et õpingute ajal töötamine pole probleem, kui seda tehtaks väikese koormusega, aga Eestis on tudengi keskmine töökoormus 26 tundi nädalas. Ta toob välja, et uuringud on näidanud, et töötamine võib küll olla kasulik lõpetamise järgsele hõivele, kui töö on õpingutega seotud, kuid sel on siiski palju negatiivseid mõjusid: õpingud katkestatakse või venivad need pikemaks.

„Selline kahel rindel rabamine on enda ja teiste petmine,“ kommenteerib Valk. „Kuidas saame pakkuda väga head kõrgharidust, kui üle poole õppijatest on tööl? Tudengite ülepingest, väsimusest ja vaimse tervise probleemidest ei tahaks siinkohal rääkida, aga see on ülikoolide tõsine argimure.“

