Lugeja: suuri ettevalmistusi ma elektrikatkestuseks ei tee, aga ühe asja planeerisin lihtsalt kavalalt ära

Nimelt otsustasin juba nädal-kaks tagasi sättida iganädalase toidumenüü planeerimise ja toitude koju tellimise reede hommikuks. See tähendab, et mul on reede hommikul külmkapp täis vähemalt seitsme päeva toitu, ja isegi kui tuleb elektrikatkestus ja külmkapp enam ei toimi, planeerisin toidukorrad võimalikult sellised, et toitaineid külmas hoidma ei peagi või saab need näiteks terrassile viia. Õues on praegu piisavalt külm, et need halvaks ei läheks. Rohkem muretsen hoopis vareste ja rebaste pärast, kes võivad selles toidus näha maitsvat toidukorda, aga eks paneksin need kuhugi lukustatud kasti.