„Tegemist oli minu sõbranna poja sõbraga, mis lisas keelatud maiku juurde.“ Mis tõmbab vanemaid Eesti naisi nooremate meeste poole?

„Tundsin nii palju iseennast ära. Olen selle läbi kogenud. Olen selle teekonna läbi käinud ja kui mõni noorem ütles filmi vaadates, et „issand jumal, see ei saa nii olla võimalik“, „see on rõve, ta on oma emaga“, „fui, vastik“, siis see ei ole „vastik“. See on lihtsalt teistmoodi,“ räägib Anu.