Pärast neljanda lapse sündi jooksmisest sõltuvusse sattunud Marliis: see oli minu võimalus pärast tööd tunnike vaid iseendaga olla

Marliis ise näeb end täiesti keskmise inimesena, kelle puhul võib-olla kohe ei tuleks selle pealegi, et tegemist on juba väga kogenud maratoonariga. „Kui ma oma jooksmise kogemust jagan, mõtlen esiti oma peas, et appi, las oma kogemusi jagavad ikka parem need, kes on ikka päriselt sportlased! Ent peale jääb siiski soov kõnetada tavalisi inimesi, selliseid nagu mina, ja neid inspireerida. Kui näiteks üks parajalt spordikauge inimene märkab minu maratonikogemusi ja leiab, et kui Marliis jookseb, siis võiksin ju mina ka proovida ning selle taipamise najal kasvõi pisut spordiga algust teeb, võiks see ju päris tore muutus olla,“ usub Marliis. „Samuti tahaks ju väga ka oma lastele head eeskuju elus näidata ja nende sportlikku kasvamist ning sobivat elustiili toetada. Võimalik, et see on juba mingil moel õnnestunud, sest minu vanim tütar, kes on muuseas ka jalgpallitreener, alustas äsja õpinguid Tallinna ülikoolis kehakultuuri erialal. Teine laps on jällegi mitmekordne Eesti meister trampoliini hüpetes ehk keegi või midagi on neile eeskujuks siin kindlasti olnud. Teisalt, kuna laste isa on hästi sportlik, võisin nii ma ise oma jooksumõtte jaoks kui ka meie lapsed just temalt innustust saada ja hea eeskuju leida,“ mõtiskleb Marliis.