„Kõik see võib olla kasulik ka täiesti tavalisel päeval, mil elekter on olemas.“ Kuidas valmistuvad Eesti inimesed Vene võrgust desünkroniseerimiseks?

Hea viis selleks on laadida telefoni alla just see lugeja nimetatud „Ole valmis!“, kust leiab ka väga hea nimekirja asjadest, mis sõltumata sellest, kas saabuval nädalavahetusel jääme elektrita või mitte, võiksid iga pere kriisivarusse kuuluda.

Olevalmis.ee õpetab, et kriisivarusid looma asudes mõtle läbi, mis sul juba kodus olemas on ja milliseid vaja täiendada. Kriisiolukorras võib juhtuda, et kodust lahkumine pole võimalik, poodi ei saa joosta või on mõni eluks vajalik teenus katkenud nagu näiteks elekter, vesi või küte. Sellistes olukordades on tähtis, et kodus oleks piisavalt vett, toitu ja muid tarvilikke vahendeid, et saaksid iseseisvalt hakkama vähemalt 7 päeva.