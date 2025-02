Mõttekoht: enam ei olda lapsepõlvearmastusega surmani koos. Naiste soovid sarnanevad juba lahutatud meeste omadega

Nii lihtsalt on ja järjest rohkem on see normaalsus, keegi pole enam lapsepõlvearmastusega surmani koos. Ja visiitsuhe on selle uue ühiskonnamudeliga lihtsalt kaasnev nähtus - saadakse kokku siis, kui on mõlemapoolne soov ja võimalus, mitte sellepärast, et peab koos elama. Ja siis piisabki visiitsuhtest, eriti, kui oled juba 35+.