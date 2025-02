HEA TÜDRUK | Anu Saagim teismeliste keelamisest ja käskimisest: tegin ise ka asju, mida isegi täna ei taha oma emale rääkida

Anu siiski lisab, et muidugi ta ütleks teismelisele kellaaja, millal tuleks kodus olla, või muud sellist, aga meenutades oma poja teismeiga, siis ta hirmsasti küll tahtis reegleid kehtestada, aga alateadvus ütles, et poeg on ise mõistlik. „Loomulikult ta ei tulnud alati südaööks koju, tuli vahel vastu hommikut ka ja igasuguseid muid sellelaadseid olukordi tekkis, aga ma ikkagi jõuan lõpuks selleni, et inimene peab kõik asjad oma elus ise läbi tegema ja kogema. Mitte midagi ei ole teha,“ sõnab naine.