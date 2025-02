Pidev madalseis, mis ei möödu? Psühholoog jagab head vaimse tervise nõksu inimestele, kes ei taha mediteerida ega jalutama minna

Dr Esther Boykin, Washington D.C.-s elav psühholoog, kes keskendub tervete suhete loomisele, avaldas ühes vaimse tervise taskuhäälingus, kuidas ta on näinud oma patsientidel head elumuutust peale seda, kui nad alustasid oma hommikut kolme lihtsa küsimusega iseendale. Boykin ütles, et oma patsientidel soovitas ta hommikuti enne voodist tõusmist võtta enda jaoks paar minutit, et küsimused endale esitada ja neile voodis ka vastata, kuid tegelikult võid küsimusi esitada endale ükskõik mis hetkel hommikul, mil sul endal mugav on. Oleks hea, kui sul samal ajal sada muud mõtet peas ei tiirle, nii tunnetad ennast paremini ja vastused on tõenäoliselt ka ausamad.