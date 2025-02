HEA TÜDRUK | „Kõige koledam osa on see, et inimesed ise annavad alla.“ Anu Saagim ja Piret Tali enesekindlalt vananemisest

Apteekrite konverentsil oli põhiteemaks, et inimene võib küll vananeda, aga peab seejuures apetiitne välja nägema. „Kui oled näiteks tööturult välja tõugatud, sest ei näe piisavalt hea välja, on selle jaoks nipid, eriti naistel, aga nüüd on neid hakanud kasutama ka mehed,“ tõdeb Anu. „Nad kreemitavad end rohkem, puuderdavad, mõni teeb isegi õrna lainerijoone endale... Sa pead hea välja nägema, olema hoolitsetud. Sul peavad olema ilusad riided ja muidugi sobivad aksessuaarid. See on oluline, aga see ei ole lihtne.“