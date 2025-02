Loterii kui seaduslik kokaiin

Loomulikult tekib küsimus, milleks see hasartmäng siis sobiv on, kui ta rahalisi probleeme ei lahenda. Vastus on liiga küüniline, et Eesti riik seda valjuhäälselt öelda julgeks: hasartmängu ainus eesmärk on korraldaja kukrut paisutada. House always wins ehk „maja võidab alati“ on lause, mida iga kasiinosõber on kuulnud. Mängupõrgus ei ole põhimõtteliselt võimalik võita. Kui sa „ühekäelisel bandiidil“ kangist tõmmates midagi võidadki, topid selle kohe masinasse tagasi – äkki toob järgmine ring veel rohkem raha? Ei too. Aga see ei sega tuhandeid inimesi igal hommikul kasiinosse astumast, et seal kogu oma maine vara maha mängida. Miks? Sest risk on erutav.